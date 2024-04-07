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Ольга Харлан провела одинокий день в Карпатах. Видео

Другие виды
Обновлено

Наша природа невероятная

Ольга Харлан провела одинокий день в Карпатах. Видео

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка перед поездкой в итальянскую Болонию решила провести одинокий день, наслаждаясь невероятной природой Карпат. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юлия Левченко показала подготовку к Олимпиаде-2024.

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