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Ольга Харлан провела одинокий день в Карпатах. Видео
Наша природа невероятная
фото из соцсетей
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка перед поездкой в итальянскую Болонию решила провести одинокий день, наслаждаясь невероятной природой Карпат. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Юлия Левченко
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