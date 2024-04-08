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Матье ван дер Пул защитил титул победителя велогонки Париж-Рубе после потрясающей сольной атаки
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский чемпион мира продолжает демонстрировать свою прекрасную форму в этом сезоне. Во время гонки "Париж-Рубе", Матье ван дер Пул вырвался вперед за 60 км до финиша и этой сольной атакой разбил своих соперников, привезя ближайшему преследователю три минуты преимущества.
"Я никогда не мог мечтать об этом в детстве. В этом году я был очень мотивирован, я хотел показать майку чемпиона мира в лучшем виде. Это превзошло все ожидания. Честно говоря, у меня нет слов, но я действительно наслаждаюсь этим моментом", - заявил Матье ван дер Пул после победы.
Paris-Roubaix: Mathieu van der Poel defends title with 60km solo exhibition— GlobalCyclingNetwork (@gcntweet) April 7, 2024
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Добавим, что перед этим гонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл Тур Фландрии в Бельгии. В общем, для Матье ван дер Пула это была шестая победа на "Монументе" - так называют пять самых престижных однодневных гонок в шоссейном велоспорте.
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