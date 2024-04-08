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Матье ван дер Пул защитил титул победителя велогонки Париж-Рубе после потрясающей сольной атаки

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Об этом сообщает BBC

Матье ван дер Пул защитил титул победителя велогонки Париж-Рубе после потрясающей сольной атаки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский чемпион мира продолжает демонстрировать свою прекрасную форму в этом сезоне. Во время гонки "Париж-Рубе", Матье ван дер Пул вырвался вперед за 60 км до финиша и этой сольной атакой разбил своих соперников, привезя ближайшему преследователю три минуты преимущества.

"Я никогда не мог мечтать об этом в детстве. В этом году я был очень мотивирован, я хотел показать майку чемпиона мира в лучшем виде. Это превзошло все ожидания. Честно говоря, у меня нет слов, но я действительно наслаждаюсь этим моментом", - заявил Матье ван дер Пул после победы.

Добавим, что перед этим гонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл Тур Фландрии в Бельгии. В общем, для Матье ван дер Пула это была шестая победа на "Монументе" - так называют пять самых престижных однодневных гонок в шоссейном велоспорте.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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