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Двукратный чемпион Тур де Франс перенёс операцию на ключице
Йонас Вингегор получил повреждение после аварии на четвёртом этапе Тура Страны басков
Двукратный чемпион "Тур де Франс" датчанин Йонас Вингегор успешно перенёс операцию на ключице.
"Йонасу успешно провели операцию на ключице. Следующие несколько недель он будет восстанавливаться. Пока неясно, сколько точно времени понадобится на восстановление. У него всё хорошо, Йонас выражает благодарность всем за слова поддержки", — говорится в сообщении пресс-службы Team Visma в соцсетях.
Напомним, 4 апреля Вингегор попал в массовый завал на четвёртом этапе "Тура Страны басков". Вингегор не смог подняться после падения, врачи уносили его на носилках.
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