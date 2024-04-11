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В возрасте 76 лет умер член Зала Славы профессионального американского футбола

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Он прославился после дела о двойном убийстве

В возрасте 76 лет умер член Зала Славы профессионального американского футбола

Фото: REUTERS/Jeff Scheid

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 10 апреля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в возрасте 76 лет умер знаменитый игрок американского футбола О. Джей Симпсон.

Он прославился как первый игрок Национальной футбольной лиги, пробежавший с мячом более 2000 выносных ярдов за сезон (за 14 игр). В 1985 году Симпсон был включен в Зал Славы профессионального американского футбола.

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Скандально известным О. Джей стал после дела о двойном убийстве 12 июня 1994 года бывшей жены Николь Браун-Симпсон и ее любовника – молодого официанта Рональда Голдмана. В 1995 году Симпсон был оправдан и избежал смертной казни.

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