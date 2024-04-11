Анна Музычук потерпела поражение на Турнире претендентов

11 апреля состоялся матч Турнира претендентов 2024 по шахматам среди женщин, в котором украинка Анна Музычук черными фигурами проиграла лидеру турнира Тань Чжуньи из Китая.

Благодаря этой победе Тань Чжунъи возглавила таблицу имея 4,5 очка в своем активе. Анна Музычук имеет 6 очков и борется за 7-8 места.

Турниры претендентов 2024 года продлятся до 22 апреля, будет сыграно по 14 туров у мужчин и женщин.