Анна Музычук сыграла вничью в 10-м туре Турнира претендентов

16 апреля состоялся матч 10-го тура Турнира претендентов 2024 по шахматам, в котором украинка Анна Музычук сыграла вничью с Екатериной Лагно. Ранее она играла за нашу сборную, однако сейчас представляет страну без флага.

После этого тура украинка имеет в своем активе 4 очка и делит 6-7 места. Лидерами рейтинга являются две китайские шахматистки Лей Тинцзе и Тань Чжунъи.

Напомним, что Турниры претендентов 2024 продлятся до 22 апреля, где будет сыграно по 14 туров у мужчин и женщин.