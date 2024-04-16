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Анна Музычук сыграла вничью в 10-м туре Турнира претендентов
Снова ничья
Фото: ukrinform.ua
16 апреля состоялся матч 10-го тура Турнира претендентов 2024 по шахматам, в котором украинка Анна Музычук сыграла вничью с Екатериной Лагно. Ранее она играла за нашу сборную, однако сейчас представляет страну без флага.
После этого тура украинка имеет в своем активе 4 очка и делит 6-7 места. Лидерами рейтинга являются две китайские шахматистки Лей Тинцзе и Тань Чжунъи.
Напомним, что Турниры претендентов 2024 продлятся до 22 апреля, где будет сыграно по 14 туров у мужчин и женщин.
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oda1979 (Запорожье)
16.04.2024 в 18:19
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