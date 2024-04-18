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Женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц по группе на ЧЕ-2024
Соперники не из легких
фото - ФГУ
В четверг, 18 апреля женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц в финальной части чемпионата Европы-2024.
Напомним, что наша команда впервые за 10 лет отобралась на женский чемпионат Европы по гандболу.
Украина попала в четвертую корзину команд.
Женское Евро-2024 по гандболу: результаты жеребьевки
Группа А: Швеция, Венгрия, Северная Македония Турция
Группа В: Черногория, Румыния, Сербия, Чехия
Группа С: Франция, Испания, Польша, Португалия
Группа D: Дания, Швейцария, Хорватия Фарерские острова
Группа Е: Норвегия, Австрия, Словения, Словакия
Группа F: Нидерланды, Германия, Исландия Украина
Матчи финальной части чемпионата Европы по гандболу состоятся с 28 ноября по 15 декабря.
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