Женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц по группе на ЧЕ-2024

В четверг, 18 апреля женская сборная Украины по гандболу узнала соперниц в финальной части чемпионата Европы-2024.

Напомним, что наша команда впервые за 10 лет отобралась на женский чемпионат Европы по гандболу.

Украина попала в четвертую корзину команд.

Женское Евро-2024 по гандболу: результаты жеребьевки

Группа А: Швеция, Венгрия, Северная Македония Турция

Группа В: Черногория, Румыния, Сербия, Чехия

Группа С: Франция, Испания, Польша, Португалия

Группа D: Дания, Швейцария, Хорватия Фарерские острова

Группа Е: Норвегия, Австрия, Словения, Словакия

Группа F: Нидерланды, Германия, Исландия Украина

Матчи финальной части чемпионата Европы по гандболу состоятся с 28 ноября по 15 декабря.