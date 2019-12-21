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Надаль победил Циципаса в финале выставочного турнира в Абу-Даби
Триумф испанца
Первая ракетка планеты испанец Рафаэль Надаль в финале выставочного турнира в Абу-Даби победил греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (АТР №6).
Счет матча 6:7; 7:5; 7:6 в пользу испанца. Матч продолжался более 3 часов.
Отметим, что для 32-летнего Рафаэля Надаля это уже пятый титул на выставочном турнире здесь. Рафаэль Надаль побеждал на кортах в Абу-Даби в сезонах 2010, 2011 и в двух розыгрышах в 2016 году.
Напомним, что ранее в матче за третье место Новак Джокович победил Карена Хачанова.
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