Маррей и Нисикори пропустят Australian Open

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей не сыграет на первом в сезоне турнире Большого шлема из-за травмы паха. Повреждение британец получил в конце прошлого сезона на Кубке Дэвиса в Мадриде.

Кеи Нисикори пропустит Открытый чемпионат Австралии в связи с травмой локтя. Проблемы с рукой начали беспокоить 30-летнего японца задолго до завершения сезона-2019. В последний раз сильнейший теннисист Азии выходил на корт на US Open, проиграв в третьем круге Алексу Де Минауру.

Маррей в 2019 году на Australian Open в первом раунде уступил Роберто Баутисте-Агуту. Нисикори в Мельбурне добрался до четвертьфинала, а потому пропуск турнира будет стоить ему месту в топ-20 рейтинга АТР.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 20 января по 4 февраля.