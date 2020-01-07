  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович: Когда-то я упустил похожее очко в матче с Надалем. У меня возникло дежавю
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович: Когда-то я упустил похожее очко в матче с Надалем. У меня возникло дежавю

Теннис
(1 голосов)
Джокович: Когда-то я упустил похожее очко в матче с Надалем. У меня возникло дежавю
Новина українською

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал эпизод в парной встрече с командой Франции на ATP Cup. После использования видеоповтора Сербию лишили очка, поскольку во время смэша ракетка 32-летнего уроженца Белграда находилась на стороне соперников.

"Я думал, ракетка была где-то посередине. Но судья несколько раз посмотрел видеоповтор и оказался прав. Моя ракетка оказалась немного на их половине. Я был огорчён, проиграв такое важное очко. Как-то я упустил похожее очко в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» с Надалем. Возникло чувство дежавю. Я расстроился, но мы смогли взять последующие два очка. Это вдохновило нас с Виктором. Болельщики поддерживали невероятно. Мы провели отличный матч", — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, похожую по принципу работы на VAR, который используют в футболе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...