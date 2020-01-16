Стаховский неожиданно проиграл чилийцу и покинул Australian Open

По сценарию Сергея Стаховского полуфинальный матч квалификации против 208-й ракетки мира Алехандро Табило развивался ровного до того момента, когда киевлянин после уверенной победы в первом сете на старте второй партии повел с брейком.

Стаховскому оставалось держать свою подачу, но игра у Сергея полностью разладилась. До конца матча украинец проиграл четыре гейма на своей подаче и не заработал ни одного брейк-поинта.

За выход в полуфинал квалификации Открытого чемпионата Австралии Стаховский заработал 32 500 австралийских долларов призовых и 8 рейтинговых очков.

Сергей Стаховский с 2016 года не может попасть в основу Australian Open. Украинец впервые за 13 лет на третьем Шлеме подряд уступает в квалификации.

Australian Open. Квалификация. Мужчины. 1/2 финала

Алехандро Табило (Чили) – Сергей Стаховский (Украина) – 2:6, 6:2, 6:3