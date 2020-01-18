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Свитолина продолжает тренировки на кортах Australian Open. Фоторепортаж

Теннис
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Украинка продолжает подготовку

Свитолина продолжает тренировки на кортах Australian Open. Фоторепортаж
UA-Футбол
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Украинская теннисистка, пятая ракетка планеты Элина Свитолина продолжает подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

Элина Свитолина на тренировке накануне Australian Open

Свитолина продолжает тренировки на кортах Australian Open. Фоторепортаж - изображение 2

Свитолина продолжает тренировки на кортах Australian Open. Фоторепортаж - изображение 3

Свитолина продолжает тренировки на кортах Australian Open. Фоторепортаж - изображение 4

Свитолина продолжает тренировки на кортах Australian Open. Фоторепортаж - изображение 5

Напомним, что свой первый матч на турнире Свитолина сыграет против британки Кэти Бултер (WTA №317) 21 января 2020.

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В статье: Элина Свитолина
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