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Крайинович – Федерер: Прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Филип Крайинович – Роджер Федерер: Прогноз и анонс матча ⋉ 22.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Крайинович – Федерер: Прогноз на матч Australian Open
Новина українською

Australian Open 2020. Второй раунд

22 января. Мельбурн. "Род Лэйвер Арена". Начало не ранее 11:30 по Киеву

Филип Крайинович (Сербия, 41) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Роджер Федерер солидно стартовал на Australian Open. 11 эйсов, 34 виннерса и 5 брейков в трехсетовой победе над Стивом Джонсоном – эти цифры говорят сами за себя. Швейцарский ветеран находится в превосходной форме и готов впервые за два года выиграть турнир Большого шлема.

Соперник Федерера Филип Крайинович в первом раунде не впечатлил – серб только в концовке пятого сета после четырех часов борьбы добил француза Кентена Гали, который в мировом рейтинге стоит за пределами топ-200.

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Федерер по личным встречам ведет у Крайиновича 3:0, и хотя в Базеле в 2018 году андердог сумел взять сет, мы считаем, что в этот раз легендарный швейцарец с несколькими брейками и надежной игрой на своей подаче одержит комфортную победу в трех сетах.

Ставка – тотал геймов меньше 30 за 1,77

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1
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1
1,03
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Этот прогноз лишь один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша

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В статье: Australian Open
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