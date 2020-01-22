Элина Свитолина - Лорен Дэвис. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Первая ракетка Украины на турнире серии Grand Slam в первом раунде и победила 2:0 Кэти Бутлер, но была вынуждена поработать. Свитолина явно еще далека от своей оптимальной формы, однако класс позволил пройти в следующий раунд. Процент первой подачи не дотянул до 70, она не так активно атаковала (соперница, что уступает в рейтинге 300 строками, выиграла активным действиями на десять розыгрышей больше), и более чем достаточно ошибалась (20 раз).

Впрочем, это только начало года, с каждым матчем Свитолина будет добавлять. Добавить в качестве игры Элина должна и в противостоянии с 26-летней американкой Лорен Дэвис, которая в рейтинге WTA занимает 62-е место. В первом раунде Дэвис победила канадку Лейлу Фернандес из третьей сотни. Как и у Свитолиной, ее подачу трудно назвать идеальной, она достаточно много допускала невынужденных ошибок, зато качественно играет у сетки - 11 выходов из 12 завершились набранными очками.

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Стоит отметить, что для Дэвис это уже будет седьмой матч в 2020 году (у Свитолиной, напомним, третий). В Окленде она обыграла Лепченко, но уступила Возняцки, в Хобарте остановилась в четвертьфинале, проиграв китаянке Шуаи Джанг. Наивысшим ее достижением на турнирах Grand Slam является выход в третий раунд: в Австралии такое случалось трижды (последний раз в 2018-м), еще дважды она проходила два этапа на Уимблдоне. Свитолина, напомним, должна «защищать» прошлогодний выход в четвертьфинал.

Интересно, что соперницы достаточно хорошо знают друг друга. Они встречались четыре раза и во всех случаях победила Свитолина. Последний раз, правда, это было в Дубае еще в 2017 году. Американка и украинка играли между собой и на ТБШ - в 2016-м Элина одолела Лорен на втором этапе US Open. Это был единственный случай, когда Дэвис взяла у Свитолиной сет.

Очевидно, что более высокая позиция в рейтинге добавляет уверенности Элине, которая должна доказывать свое превосходство в классе. Однако к пику формы Свитолиной еще далеко, поэтому это будет непростой для нее матч. Рискнем спрогнозировать, что Дэвис удастся навязать борьбу и взять сет, однако итоговая победа все же будет за Свитолиной.

Australian Open. Хард. Женщины. 23 января

Ориентировочное начало матча - 02:00 по Киеву

Элина Свитолина (Украина, 5) - Лорен Дэвис (США, 62)