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Наоми Осака - Кори Гауфф. Анонс и прогноз на матч Australian Open

Теннис
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Наоми Осака - Кори Гауфф: Прогноз и анонс матча ⋉ 24.01.2020 ⋊ Australian Open онлайн на UA-Футбол

Наоми Осака - Кори Гауфф. Анонс и прогноз на матч Australian Open
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Australian Open-2020. Третий раунд
Мельбурн. 24-е января. "Rod Laver Arena". Второй запуск (не ранее 10:00 по Киеву)

Наоми Осака (Япония, 4) - Кори Гауфф (США, 67)

LIVE видеотрансляция - Eurosport 1/2

Наоми Осака довольно уверенно начала защиту титула победительницы Australian Open-2019, победив в первых двух раундах не самых простых соперниц. Примечательно, что и Бузкову, и Чжэн японка победила с одинаковым счетом по геймам 6:2 и 6:4. Наоми показала хорошую игру, но заметно, что максимальные обороты еще не применяла.

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Запас прочности чувствуется, хотя после Брисбена остался неприятный осадок. Тогда победы Наоми добывала только в трех сетах, а в полуфинале турнира вообще проиграла Каролине Плишковой. Вопрос в том, готова ли японка показать свою лучшую игру уже в третьем раунде АО. Ведь соперница из тех, кто может этого потребовать.

Кори Гауфф – не сеяная, но всем нам хорошо известно, что юная американка не обращает внимания на рейтинги. Например, в первом круге победила Венус Уильямс, которая стоит выше в табели о рангах, а во втором раунде затянула матч с Сораной Кирстя, которая стоит ниже. Коко, что характерно для юных игроков, - нестабильна, а значит и непредсказуемая.

Это будет уже не первая встреча соперниц. В прошлом году Гауфф играла с Осакой как раз в третьем раунде Шлема, но американского. Тогда японка не просто оказалась сильнее, а разгромила соперницу, отдав Кори только три гейма. Бесспорно, американка попытается предложить Осаке что-то другое и затянуть матч на дольше, чем прошлогодние час и семь минут.

Прогноз. Победа Осаки в трех сетах. Перед матчем Коко обещала добавить агрессии по сравнению с поединком на US Open. А это априори означает плотную борьбу. Как минимум на один сет этого должно хватить.

Ставка: тотал геймов больше 19,5 за 1.9.

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4.90
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Прогнозы Australian Open Наоми Осака Кори Гауфф
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