Фучович – Федерер. Прогноз на матч Australian Open

Australian Open 2020. Четвертый раунд

25 января. Мельбурн. "Род Лейвер Арена". Начало не ранее 11:30 по Киеву

Мартон Фучович (Венгрия, 67) – Роджер Федерер (Швейцария, 3)

Где смотреть – Евроспорт 1/2

Матч третьего раунда Australian Open против Джона Миллмана едва ли не стал для Роджера Федерера последним на турнире. Швейцарец на тайбрейке решающего сета уступал 4:8, но сумел взять шесть очков подряд. В том поединке Федерер откровенно не впечатлил качеством своего тенниса, совершив за 4 часа игрового времени 82 невынужденных ошибки.

После триллера с Миллманом Федерера ждет матч против свежего Мартона Фучовича, который в первом раунде в четырех сетах выбил Дениса Шаповалов, затем не отдал ни одной партии перспективному Яннику Синнеру, а в матче третьего раунда против Томми Пола позволил американцу взять только 6 геймов.

По личным встречам Федерер ведет 2:0, причем два года назад швейцарец в Мельбурне играл с Фучовичем в 1/8 финала. Тот матч ветеран забрал в трех сетах (6:4, 7:6, 6:2), сделав три брейка и не допустив на своей подаче ни одного брейк-поинта.

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Мы считаем, что Фучович затянет Федерера в борьбу, но швейцарец сделает правильные выводы после неудачного матча с Миллманом и выйдет в четвертьфинал в трех сетах. Роджер прекрасно понимает, что его тело может не выдержать еще одного марафона, а потому перед потенциальной битвой с Новаком Джоковичем в полуфинале ему жизненно важно выиграть два следующих матчах с минимальными усилиями.

Ставка – Федерер выиграет в трех сетах за 2,04