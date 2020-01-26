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Украинка Надежда Киченок вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
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Наша теннисистка выступает в смешанном разряде

Украинка Надежда Киченок вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок (WTA №628) вышла в 1/4 финала смешанного разряда на Открытом чемпионате Австралии.

Наша теннисистка вместе со своим напарником, индейцем Роханом Боппаной в 1/8 финала обыграли американско-бразильскую пару Мелихар / Соарес со счетом 2-0 (6-4; 7-6) и пробились в следующий раунд турнира. В активе победителей матча 12 подач на вылет, 29 виннеров, 55% выигранных очков, 2 с 7 использованных брейки и 2 двойные ошибки.

В 1/4 финала украинского-индийская пара сыграет против победителей матча Крейчикова / Мектич - Анасимова / Кирьос.

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В статье: Australian Open Надежда Киченок
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