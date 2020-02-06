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Свитолина: Рада, что я смогла отыграться при 0-5 на тай-брейке

Теннис
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Украинка совершила невероятный камбэк

Свитолина: Рада, что я смогла отыграться при 0-5 на тай-брейке
Новина українською

Украинка Элина Свитолина прокомментировала порталу "Большой теннис Украины" свою победу над Викторией Томовой в матче Кубка Федерации.

"Что не получилось в сегодняшней игре? Если я выиграла, то все получилось. Немножко сыграли роль и волнение, и то, что соперница расслабилась, когда уступала 1-4. Дальше она стала играть свободнее и это было ожидаемо. Может быть, я сыграла сильно безопасно, а она где-то сыграла здорово. Были где-то очень маленькие ауты, где я играла активно. Но было ожидаемо, что на старте соревнований матч будет тяжелым.

Рада, что я смогла отыграться при 0-5 на тай-брейке, что отыграла пару хороших мячей и вернулась в игру. Я играла просто за каждый мяч, да и болельщики очень помогли, они не теряли веру, что я могу вернуться. За сборную ради такого момента и играют. Болельщики всегда дают тебе эту веру в победу. Так что, сегодня у меня не сложился идеальный матч, но я старалась пересилить себя, пытаться лучше двигаться и играть неудобно для соперницы. Я боролась и это принесло мне сегодня победу. Как бы я сама оценила свою игру, на сколько процентов сыграла? Думаю, процентов на 30".

Напомним, что Свитолина уверенно обыграла Томову и гарантировала сборной Украины победу в матче с Болгарией

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В статье: Элина Свитолина сборная Украины по теннису Кубок Федерации Виктория Томова
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