Ястремская приносит Украине первую победу в матче против Эстонии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №26) одерживает победу в матче против Елены Малыгиной (WTA №553) и выводит сборную Украины вперед в противостоянии с Эстонией.

Украинка быстро разобралась со своей соперницей и победила со счетом 6-3; 6-1.

Следующей в игру вступит четвертая ракетка мира Элина Свитолина, которая сыграет против лидера команды соперников Анэт Контавейт (WTA №22).