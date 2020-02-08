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Ястремская приносит Украине первую победу в матче против Эстонии
Украинка обыграла свою эстонскую соперницу
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №26) одерживает победу в матче против Елены Малыгиной (WTA №553) и выводит сборную Украины вперед в противостоянии с Эстонией.
Украинка быстро разобралась со своей соперницей и победила со счетом 6-3; 6-1.
Следующей в игру вступит четвертая ракетка мира Элина Свитолина, которая сыграет против лидера команды соперников Анэт Контавейт (WTA №22).
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