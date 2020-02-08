  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская приносит Украине первую победу в матче против Эстонии
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская приносит Украине первую победу в матче против Эстонии

Теннис
(2 голосов)

Украинка обыграла свою эстонскую соперницу

Ястремская приносит Украине первую победу в матче против Эстонии
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA №26) одерживает победу в матче против Елены Малыгиной (WTA №553) и выводит сборную Украины вперед в противостоянии с Эстонией.

Украинка быстро разобралась со своей соперницей и победила со счетом 6-3; 6-1.

Следующей в игру вступит четвертая ракетка мира Элина Свитолина, которая сыграет против лидера команды соперников Анэт Контавейт (WTA №22).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даяна Ястремская Кубок Федерации
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...