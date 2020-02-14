  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Федерер может пропустить грунтовые турниры перед Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федерер может пропустить грунтовые турниры перед Ролан Гаррос

Теннис
(1 голосов)

Швейцарский ветеран раздумывает над своим турнирным графиком.

Федерер может пропустить грунтовые турниры перед Ролан Гаррос
Новина українською

Агент Роджера Федерера Тони Годсик опроверг информацию о том, что третья ракетка мира весной выступит на грунтовых Мастерсах в Мадриде и Риме.

В связи с Олимпиадой в Токио Федерер предпочитает на грунте сыграть только на Ролан Гаррос, где в прошлом году дошел до полуфинала, проиграв в трех сетах будущему чемпиону Рафаэлю Надалю.

Перед стартом грунтового сезона Федереру придется защищать титулы в Дубае и Майами, а также финал в Индиан-Уэллсе.

Напомним, на старте текущего сезона Роджер Федерер на Australian Open добрался до полуфинала, в котором с травмой в трех партиях уступил Новаку Джоковичу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Ролан Гаррос
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...