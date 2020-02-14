Федерер может пропустить грунтовые турниры перед Ролан Гаррос

Агент Роджера Федерера Тони Годсик опроверг информацию о том, что третья ракетка мира весной выступит на грунтовых Мастерсах в Мадриде и Риме.

В связи с Олимпиадой в Токио Федерер предпочитает на грунте сыграть только на Ролан Гаррос, где в прошлом году дошел до полуфинала, проиграв в трех сетах будущему чемпиону Рафаэлю Надалю.

Перед стартом грунтового сезона Федереру придется защищать титулы в Дубае и Майами, а также финал в Индиан-Уэллсе.

Напомним, на старте текущего сезона Роджер Федерер на Australian Open добрался до полуфинала, в котором с травмой в трех партиях уступил Новаку Джоковичу.