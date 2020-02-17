Мугуруса: Клийстерс отлично сыграла, особенно в конце второго сета

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса прокомментировала победу над бельгийкой Ким Клейстерс со счётом 6:2, 7:6 (8:6) на старте турнира в Дубае. 36-летняя спортсменка не проводила официальные матчи с 2012 года.

"Она отлично сыграла, особенно в конце второго сета. Весёлый матч. Не знала, как будет действовать Клейстерс. Она невероятный игрок. И в определённый момент Ким сыграла великолепно. Это особые чувства. Думаю, она будет прибавлять от матча к матчу. Ким доставит нам проблемы", — цитирует Мугурусу официальный сайт WTA.