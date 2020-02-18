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Впечатляющая игра Клийстерс в первом матче с 2012 года. ВИДЕО

Теннис
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Титулованная Ким Клийстерс совершила камбэк в WTA-тур.

Впечатляющая игра Клийстерс в первом матче с 2012 года. ВИДЕО
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В первом матче после 8-летнего перерыва экс-первая ракетка мира создала немало проблем финалистке Australian Open Гарбинье Мугурусе (2:6, 6:7).

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В статье: Ким Клийстерс Гарбинье Мугуруса
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