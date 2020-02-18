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Фиаско Свитолиной на турнире в Дубае. ВИДЕО
Сильнейшая теннисистка Украины в матче первого круга взяла у 52-й ракетки Дженнифер Брэйди всего 3 гейма (2:6, 1:6).
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