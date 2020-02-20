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Доха. Лопатецкая и Цуренко узнали соперниц
Украинские теннисистки Леся Цуренко (№126 WTA) и Дарья Лопатецкая (№366 WTA) поборятся за места в основной сетке турнира в Катаре.
На старте квалификации Цуренко сыграет с бельгийкой Грет Миннен (№106 WTA), посеянной под 16-м номером.
В свою очередь Лопатецкая, которая получила от организаторов wild card, дебютирует в WTA-туре матчем против 64-й ракетки мира Бернарды Перы из США.
На прошлой неделе Леся дошла до финала 100-тысячника ITF в Каире.
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