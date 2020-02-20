  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Доха. Лопатецкая и Цуренко узнали соперниц
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Доха. Лопатецкая и Цуренко узнали соперниц

Теннис
(1 голосов)
Доха. Лопатецкая и Цуренко узнали соперниц
Новина українською

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№126 WTA) и Дарья Лопатецкая (№366 WTA) поборятся за места в основной сетке турнира в Катаре.

На старте квалификации Цуренко сыграет с бельгийкой Грет Миннен (№106 WTA), посеянной под 16-м номером.

В свою очередь Лопатецкая, которая получила от организаторов wild card, дебютирует в WTA-туре матчем против 64-й ракетки мира Бернарды Перы из США.

На прошлой неделе Леся дошла до финала 100-тысячника ITF в Каире.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леся Цуренко Дарья Лопатецкая
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...