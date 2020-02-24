Финал Марченко в Бергамо не состоялся из-за коронавируса

Илья Марченко в финале челленджера в Бергамо в воскресенье должен был сыграть с французом Энцо Коко, но за несколько часов до выхода на корт местные власти ввели запрет на проведение спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса в регионе.

"Мне позвонил супервайзер и сообщил о решении отменить игру. Могли ли мы провести финал при пустых трибунах? Нет, без зрителей тоже не разрешили итальянские власти", - отметил Марченко.

Марченко за выход в финал турнира в Италии заработал 3650 евро призовых и 48 рейтинговых очков. В случае победы Илья получил бы 6190 евро и 80 баллов в мировой рейтинг.

На этой неделе Илья Марченко вместе с Сергеем Стаховским выступит на челленджере в По (Франция). Первым соперником теннисиста из Донецка станет Маттиас Бахингер.