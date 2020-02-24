Рейтинг АТР: Стаховский покинул топ-150, рывок Марченко

Илья Марченко на прошлой неделе добрался до финала на челленджере в Бергамо (решающий матч не был сыграл из-за эпидемии коронавируса) и существенно сократил отставание от Сергея Стаховского в борьбе за статус первой ракетки Украины. На этой неделе два лучших теннисиста страны сыграют на турнире во Франции.

В топ-10 вторую неделю подряд не произошло ни одного изменения. У Доминика Тима был шанс впервые в карьере подняться на третье место, но австриец в Рио-да-Жанейро вместо ожидаемого титула неожиданно проиграл в четвертьфинале.

Рейтинг ATP. 24 февраля 2020 года:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9720

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555

…

161 (151). Сергей Стаховский (Украина) – 307

211 (253). Илья Марченко (Украина) – 232

399 (393). Владислав Орлов (Украина) – 86

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