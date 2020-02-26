Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Дубае

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В матче второго раунда он уверенно обыграл представителя Германии Филиппа Кольшрайбера.

Дубае. Мужчины

Новак Джокович - Филипп Кольшрайбер 6:3, 6:1

Встреча продолжалась ровно один час. Джокович 2 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Кольшрайбер выполнил 2 эйса, 1 раз ошибся на подаче и не имел ни одной возможности взять подачу соперника.

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлогоднем финале он одолел грека Стефаноса Циципаса, который недавно защитил титул чемпиона на турнире в Марселе.