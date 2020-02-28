  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Джокович вышел в финал турнира в Дубае
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Джокович вышел в финал турнира в Дубае

Теннис
(1 голосов)

В полуфинале он одолел представителя Великобритании

Джокович вышел в финал турнира в Дубае
Новина українською

Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас вышел в финал турнира категории АТР 500 в Дубае (ОАЭ). В полуфинальной встрече он обыграл представителя Великобритании Даниэля Эванса.

Дубае

Стефанос Циципас - Даниэль Эванс 6:2, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. Циципас 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Эванс выполнил 1 эйс, однажды ошибся на подаче и не имел шансов взять подачу соперника.

За главный трофей соревнований Стефанос поспорит с победителем встречи Новак Джокович (Сербия) — Гаэль Монфис (Франция).

Действующим чемпионом соревнований является третья ракетка мира Роджер Федерер. В прошлом году в финале Федерер одолел именно Циципаса. В текущем розыгрыше соревнований Федерер участия не принимает из-за травмы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...