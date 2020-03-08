Монтерей. Свитолина разгромила Рус и вышла в финал турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №7) в полуфинале турнира в Монтерее (Мексика) разгромила голландку Аранчу Рус (WTA №76) и вышла в финал соревнований.

Счет матча 2-0 (6-0; 6-1) в пользу украинки, в активе которой 5 реализованных брейков, в то время как у ее соперницы ни одного заработанного.

Свитолина в 17-й раз в карьере выступит в финале турнира WTA (13 побед и 3 поражения). Для 25-летней теннисистки это первый финал в новом году. В прошлом сезоне Свитолина только раз играла в решающем матче Тура - на Итоговом чемпионате в Шэньчжэне, где потерпела поражение от австралийки, первой ракетки планеты Эшли Барти. На счету Свитолиной финалы на турнирах серии International в Баку 2013-2014, Марракеше-2015 года, Куала-Лумпуре-2016 Тайбэе-2017 и Стамбуле-2017.

В решающем матче она будет играть против чешской теннисистки Мари Боузковой (WTA №57), которая в своем полуфинале победила британку Йоханну Конту (WTA №16).