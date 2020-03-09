Украинка Закарлюк выиграла крупнейший титул в карьере

Закарлюка в финале травяного турнира в Милдьюре со счетом 7:6, 6:1 обыграла японку Мисаки Мацуду и впервые в карьере стала победительницей 25-тысячника.

В первом сете Закарлюка отыгралась со счета 3:5, причем у соперницы было сразу четыре сет-бола.

Титул в Австралии стал для 23-летней киевлянки вторым в карьере. Четыре года назад Закарлюк выиграла 10-тысячник в Мариборе.

За крупнейшую победу в карьере Марианна Закарлюк заработала 3935 долларов призовых и 50 очков в рейтинг WTA.