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Директор Ролан Гаррос отреагировал на слухи об отмене турнира

Теннис
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Директор Ролан Гаррос отреагировал на слухи об отмене турнира
Новина українською

Директор Открытого чемпионата Франции по теннису Ги Форже прокомментировал ситуацию с подготовкой турнира. Ранее появились слухи, согласно которым организаторы могут перенести турнир из-за риска распространения коронавируса.

"Конечно, ко всем турнирам, которые будут проходить в ближайшее время, приковано огромное внимание. Что делать — отменять их? Проводить без зрителей? Всё это проблематично. Непонятно, будет ли это целесообразно в экономическом плане.

До начала "Ролан Гаррос" ещё есть время, но оно быстро пролетит. В любом случае самое важное — здоровье игроков и зрителей. Мы будем изучать все возможные варианты, но итоговое решение примет не федерация тенниса Франции. Мы будем следовать рекомендациям", — цитирует Форже L’Equipe.

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В статье: Ролан Гаррос Ги Форже
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