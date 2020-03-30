  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Сезон в мировом теннисе могут продлить до декабря
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сезон в мировом теннисе могут продлить до декабря

Теннис
(1 голосов)

Но все зависит от коронавируса.

Сезон в мировом теннисе могут продлить до декабря
Новина українською

Как известно, из-за пандемии COVID-19 АТР и WTA временно приостановили сезон как минимум до 9 июня.

Журналист The New York Times Кристофер Клэри в Твиттере сообщил, что в случае возобновления сезона последние турниры будут сыграны в конце декабря. При привычном графике межсезонье в теннисе начинается в ноябре.

Смещение в календаре туров может спровоцировать перенос Ролан Гаррос. Организаторы Открытого чемпионата Франции планируют провести свой турнир спустя неделю после окончания в Нью-Йорке US Open.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на этой неделе Уимблдон объявит об отмене турнира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: WTA АТР коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...