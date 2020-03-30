Сезон в мировом теннисе могут продлить до декабря

Как известно, из-за пандемии COVID-19 АТР и WTA временно приостановили сезон как минимум до 9 июня.

Журналист The New York Times Кристофер Клэри в Твиттере сообщил, что в случае возобновления сезона последние турниры будут сыграны в конце декабря. При привычном графике межсезонье в теннисе начинается в ноябре.

Смещение в календаре туров может спровоцировать перенос Ролан Гаррос. Организаторы Открытого чемпионата Франции планируют провести свой турнир спустя неделю после окончания в Нью-Йорке US Open.

Ранее UA-Футбол сообщал, что на этой неделе Уимблдон объявит об отмене турнира.