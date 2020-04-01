Официально. Организаторы Уимблдона отменили турнир

Организаторы Уимблдона официально сообщили об отмене турнира в 2020 году. Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) перенёс турнир на 2021 год.

"С большим сожалением сообщаем, что AETLTC сегодня решил отменить турнир 2020 года в связи с опасениями из-за пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш турнира будет проведён с 28 июня по 11 июля 2021 года", — говорится в сообщении AELTC.

Провести Уимблдон планировалось с 29 июня по 12 июля. На текущий момент проведение всех теннисных турниров приостановлено до 7 июня из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что AELTC приостановил подготовку болбоев к Уимблдону.

Турнир будет отменён впервые с 1945 года. Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.