  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Серена Уильямс отреагировала на отмену Уимблдона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серена Уильямс отреагировала на отмену Уимблдона

Теннис
(1 голосов)

Экс-первая ракетка мира не нашла правильных слов.

Серена Уильямс отреагировала на отмену Уимблдона
Новина українською

Накануне организаторы Уимблдона на официальном уровне подтвердили, что из-за пандемии коронавируса травяной Шлем не состоится впервые с 1945 года.

"Я в шоке", - написала Серена Уильямс в Твиттере.

Уильямс-младшая с 1998 года всего три раза пропустила Уимблдон. Американка семь раз побеждала на травяных кортах Великобритании и еще четырежды останавливалась в шаге от титула.

В прошлом году Серена Уильямс в финале Уимблдона уступила Симоне Халеп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серена Уильямс Уимблдон коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...