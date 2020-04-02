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Серена Уильямс отреагировала на отмену Уимблдона
Экс-первая ракетка мира не нашла правильных слов.
Накануне организаторы Уимблдона на официальном уровне подтвердили, что из-за пандемии коронавируса травяной Шлем не состоится впервые с 1945 года.
"Я в шоке", - написала Серена Уильямс в Твиттере.
I’m Shooked https://t.co/dS0cNcCdm0— Serena Williams (@serenawilliams) April 1, 2020
Уильямс-младшая с 1998 года всего три раза пропустила Уимблдон. Американка семь раз побеждала на травяных кортах Великобритании и еще четырежды останавливалась в шаге от титула.
В прошлом году Серена Уильямс в финале Уимблдона уступила Симоне Халеп.
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