Серена Уильямс отреагировала на отмену Уимблдона

Накануне организаторы Уимблдона на официальном уровне подтвердили, что из-за пандемии коронавируса травяной Шлем не состоится впервые с 1945 года.

"Я в шоке", - написала Серена Уильямс в Твиттере.

Уильямс-младшая с 1998 года всего три раза пропустила Уимблдон. Американка семь раз побеждала на травяных кортах Великобритании и еще четырежды останавливалась в шаге от титула.

В прошлом году Серена Уильямс в финале Уимблдона уступила Симоне Халеп.