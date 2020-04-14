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Украинской победительнице Wimbledon Дарье Снигур назначена президентская степендия

Теннис
(1 голосов)

Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины

Украинской победительнице Wimbledon Дарье Снигур назначена президентская степендия
Новина українською

Чемпионка юниорского Wimbledon-2019 Дарья Снигур попала в список обладателей стипендии Президента Украины.

Теннисистке была назначена стипендия в размере восьми прожиточных минимумов (16 816 гривен) в рамках категории "За первое место на чемпионатах мира среди молодежи (или в близкой к взрослым возрастной группе)".

Украинской победительнице Wimbledon Дарье Снигур назначена президентская степендия - изображение 1

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В статье: Дарья Снигур
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