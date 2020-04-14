Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинской победительнице Wimbledon Дарье Снигур назначена президентская степендия
Об этом сообщили в Федерации тенниса Украины
Чемпионка юниорского Wimbledon-2019 Дарья Снигур попала в список обладателей стипендии Президента Украины.
Теннисистке была назначена стипендия в размере восьми прожиточных минимумов (16 816 гривен) в рамках категории "За первое место на чемпионатах мира среди молодежи (или в близкой к взрослым возрастной группе)".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...