Украинской победительнице Wimbledon Дарье Снигур назначена президентская степендия

Чемпионка юниорского Wimbledon-2019 Дарья Снигур попала в список обладателей стипендии Президента Украины.

Теннисистке была назначена стипендия в размере восьми прожиточных минимумов (16 816 гривен) в рамках категории "За первое место на чемпионатах мира среди молодежи (или в близкой к взрослым возрастной группе)".