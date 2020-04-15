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Классические матчи Ролан Гаррос. Битва Надаля и Джоковича в 2013-м. ВИДЕО

Теннис
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38 минут тенниса высочайшего качества.

Классические матчи Ролан Гаррос. Битва Надаля и Джоковича в 2013-м. ВИДЕО
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Семь лет назад Рафаэль Надаль и Новак Джокович в полуфинале провели один из самых драматичных матчей в истории Открытого чемпионата Франции. Победный матч-бол испанец реализовал спустя 4 часа и 37 минут с момента начала поединка – 6:4, 3:6, 6:1, 6:7, 9:7.

Джокович в решающем сете вел с брейком 4:3 и был буквально в нескольких мячах от победы, но в решающий момент серб при выполнении удара слета дотронулся до сетки и подарил Надалю брейк-поинт. Испанец выжал максимум из этой ситуации, перехватил инициативу и добил соперника в 16-м гейме.

В финале Ролан Гаррос-2013 Рафаэль Надаль легко разбил Давида Феррера (6:3, 6:2, 6:3), а Новак Джокович отложил свою мечту о титуле на Ролан Гаррос еще на три года.

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В статье: Новак Джокович Рафаэль Надаль Ролан Гаррос
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