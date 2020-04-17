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Решение о проведении US Open будет принято в июне

Теннис
(1 голосов)

Турнир могут отменить

Решение о проведении US Open будет принято в июне
Новина українською

Организаторы Открытого чемпионата США в июне проведут заседание, на котором будет обсуждена возможность отмены предстоящего розыгрыша или же проведения соревнований в 2020 году. Об этом сообщил директор Ассоциации тенниса США Майк Доус.

"Нам очень повезло, что мы четвёртый турнир "Большого шлема" в году — пока время играет в нашу пользу. Мы хотим провести турнир, но главным фактором станет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и всего персонала соревнований. Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса", — цитирует Доуса AFP.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.

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В статье: us open
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