Решение о проведении US Open будет принято в июне

Организаторы Открытого чемпионата США в июне проведут заседание, на котором будет обсуждена возможность отмены предстоящего розыгрыша или же проведения соревнований в 2020 году. Об этом сообщил директор Ассоциации тенниса США Майк Доус.

"Нам очень повезло, что мы четвёртый турнир "Большого шлема" в году — пока время играет в нашу пользу. Мы хотим провести турнир, но главным фактором станет здоровье и благополучие игроков, болельщиков и всего персонала соревнований. Сейчас мы ориентируемся на июнь как на время, когда будет принято решение. Не исключаем проведение чемпионата без зрителей, но сейчас это очень маловероятный сценарий. Это не в духе праздника тенниса", — цитирует Доуса AFP.

Напомним, теннисный сезон был приостановлен и возобновится не ранее середины июля. Спортсмены находятся на карантине и поддерживают физическую форму в домашних условиях.