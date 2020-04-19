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The Telegraph: Выставочные турниры состоятся во Франции и Германии уже в мае, но без зрителей
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Британское информационное издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщает, что власти Германии и Франции разрешили проведение двух выставочных турниров на их территории.
Так, немцы согласились принять соревнования с участием восьми игроков, включая экс-64-й ракетку мира Дастина Брауна, без зрителей. С 1 по 4 мая проведут 32 матча на крытых грунтовых кортах теннисного клуба Base недалеко от города Хер-Гренцхаузен на земле Рейнланд-Пфальц.
16 - 17 мая состоится похожий турнир - Ultimate Tennis Showdown - на юге Франции, который проведет Патрик Муратоглу. Участие в нем уже подтвердили Давид Гоффен и Алексей Попырин.
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