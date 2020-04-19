  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. The Telegraph: Выставочные турниры состоятся во Франции и Германии уже в мае, но без зрителей
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

The Telegraph: Выставочные турниры состоятся во Франции и Германии уже в мае, но без зрителей

Теннис
(1 голосов)

Выход из карантина?

The Telegraph: Выставочные турниры состоятся во Франции и Германии уже в мае, но без зрителей
UA-Футбол
Новина українською

Британское информационное издание The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщает, что власти Германии и Франции разрешили проведение двух выставочных турниров на их территории.

Так, немцы согласились принять соревнования с участием восьми игроков, включая экс-64-й ракетку мира Дастина Брауна, без зрителей. С 1 по 4 мая проведут 32 матча на крытых грунтовых кортах теннисного клуба Base недалеко от города Хер-Гренцхаузен на земле Рейнланд-Пфальц.

16 - 17 мая состоится похожий турнир - Ultimate Tennis Showdown - на юге Франции, который проведет Патрик Муратоглу. Участие в нем уже подтвердили Давид Гоффен и Алексей Попырин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ATP карантин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...