Рафаэль Надаль: Проводить турниры без зрителей - это однозначно не выход из ситуации

Испанский теннисист, вторая ракетка планеты Рафаэль Надаль прокомментировал нынешнюю ситуацию с запретом спортивных соревнований и рассказал чем занимается сегодня. Его слова цитирует ABC:

"Проводить турниры без зрителей не решение проблемы, так как теннисные турниры проходят по всему миру. Футбольный турнир проходит в одной стране или на одном материке. Но теннис ездит по всему миру каждую неделю. Трудно представить, как в такой ситуации мы можем провести турнир. Мы должны проявить ответственность.

Лично я сейчас чувствую себя лучше, чем три недели назад, несмотря на то, что провел на карантине больше времени. Я перенастроился на позитивный лад и начал помогать людям. Сейчас теннис меня волнует меньше всего. Я занимаюсь в зале, чтобы уж совсем не потерять форму. То, что сейчас происходит, очень серьезно, очень много пострадавших.

Последние недели мы часами разговариваем с Советом игроков о том, как помочь тем, по кому теннисный карантин ударила сильнее всего. Мы не можем восстановить тур, но можем помочь игроками из-за пределов топ-100", - сказал Надаль.

Напомним, что ранее Даяна Ястремская поблагодарила людей за поддержку ее благотворительной акции.