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Надаль: Я не могу играть правой рукой

Теннис
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Рафа ответил на подобные истории с уст болельщиков и теннисистов

Надаль: Я не могу играть правой рукой
Новина українською

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал, почему играет левой рукой, тогда как в повседневной жизни является правшой. Ранее в СМИ муссировалась информация, что уроженец Манакора начал играть левой, чтобы создавать больше неприятностей соперникам, которые преимущественно являются правшами.

"Не могу играть правой, поэтому все эти истории — миф. Да, в жизни всё делаю правой, левой лишь играю в теннис и футбол.

Когда начинал играть, имел не только двуручный бэкхенд, но и форхед. Тогда никто не мог понять, правша я или левша. Как бы то ни было, правой рукой играть в теннис я не могу", — заявил Рафаэль Надаль во время совместной трансляции в "инстаграме" со швейцарцем Роджером Федерером.

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В статье: Рафаэль Надаль
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