Ястремская: Любимый теннисист – Федерер

"В мужском туре – это Федерер. Мне нравятся тоже и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, но Федерер все-таки на первом месте. Он легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный. Это надо прочувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика.

А в женском Туре у меня нет любимых теннисисток... Мои любимые теннисистки – это я и моя сестра. Мне всегда нравились Мария Шарапова, Серена Уильямс, Анна Курникова, я всегда смотрела на них, но они не были моими кумирами, просто очень нравились", - говорит Ястремская.

Именно с Федерером Ястремская хотела бы сыграть в миксте на турнире Большого шлема, но украинка пока не знает, возможно ли это.

Ранее Даяна Ястремская заявила, что обожает играть за сборную Украины в Кубке Федерации.