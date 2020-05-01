  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ястремская: Любимый теннисист – Федерер
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ястремская: Любимый теннисист – Федерер

Теннис
(1 голосов)

Украинка рассказала о своих предпочтениях в мировом теннисе.

Ястремская: Любимый теннисист – Федерер
Новина українською

"В мужском туре – это Федерер. Мне нравятся тоже и Рафаэль Надаль, и Новак Джокович, но Федерер все-таки на первом месте. Он легенда, на корте он порхает, он легкий и позитивный. Это надо прочувствовать вживую. Если с ним пообщаешься, посмотришь его матчи, то тебя очень сильно затягивает его энергетика.

А в женском Туре у меня нет любимых теннисисток... Мои любимые теннисистки – это я и моя сестра. Мне всегда нравились Мария Шарапова, Серена Уильямс, Анна Курникова, я всегда смотрела на них, но они не были моими кумирами, просто очень нравились", - говорит Ястремская.

Именно с Федерером Ястремская хотела бы сыграть в миксте на турнире Большого шлема, но украинка пока не знает, возможно ли это.

Ранее Даяна Ястремская заявила, что обожает играть за сборную Украины в Кубке Федерации.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роджер Федерер Даяна Ястремская
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...