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Фабио Фоньини после операции: Все в порядке, спасибо за ваши сообщения

Теннис
(1 голосов)

Операция прошла успешно

Фабио Фоньини после операции: Все в порядке, спасибо за ваши сообщения
UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист, 11 ракетка мира Фабио Фоньини после операции на голеностопах на своей официальной странице в Instagram сообщил, что чувствует себя хорошо.

"Все хорошо, народ.

Спасибо за ваши сообщения"

Фабио Фоньини после операции: Все в порядке, спасибо за ваши сообщения - изображение 1Фабио Фоньини после операции: Все в порядке, спасибо за ваши сообщения - изображение 2

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками солнечным фото.

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В статье: Фабио Фоньини
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