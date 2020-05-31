Фабио Фоньини после операции: Все в порядке, спасибо за ваши сообщения

Итальянский теннисист, 11 ракетка мира Фабио Фоньини после операции на голеностопах на своей официальной странице в Instagram сообщил, что чувствует себя хорошо.

"Все хорошо, народ.

Спасибо за ваши сообщения"

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками солнечным фото.