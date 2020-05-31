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Фабио Фоньини после операции: Все в порядке, спасибо за ваши сообщения
Операция прошла успешно
Итальянский теннисист, 11 ракетка мира Фабио Фоньини после операции на голеностопах на своей официальной странице в Instagram сообщил, что чувствует себя хорошо.
"Все хорошо, народ.
Спасибо за ваши сообщения"
Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась с поклонниками солнечным фото.
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