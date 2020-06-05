Теннис
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Призовые в теннисе существенно снизятся
Речь идет о 17-18%
ATP и WTA собираются сократить призовые на своих турнирах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к руководству тенниса.
Понижение связано с пандемией коронавируса. ATP планирует сократить призовые на 30-50%, но для этого требуется согласование с Советом игроков.
WTA снизит призовые на 17-18%.
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