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Призовые в теннисе существенно снизятся

Теннис
(1 голосов)

Речь идет о 17-18%

Призовые в теннисе существенно снизятся
Новина українською

ATP и WTA﻿ собираются сократить призовые на своих турнирах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к руководству тенниса.

Понижение связано с пандемией коронавируса. ATP планирует сократить призовые на 30-50%, но для этого требуется согласование с Советом игроков.

WTA снизит призовые на 17-18%.

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В статье: WTA ATP
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