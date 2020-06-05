Призовые в теннисе существенно снизятся

ATP и WTA﻿ собираются сократить призовые на своих турнирах. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близкие к руководству тенниса.

Понижение связано с пандемией коронавируса. ATP планирует сократить призовые на 30-50%, но для этого требуется согласование с Советом игроков.

WTA снизит призовые на 17-18%.