Ассоциация тенниса США (USTA) надеется провести US Open в запланированные сроки, заявил директор USTA по связям с общественностью Крис Видмайер.

"Мы пошагово соблюдаем все рекомендации по возобновлению сезона и очень надеемся, что мы сможем объявить о проведении US Open 2020 в запланированные сроки. Надеемся, что сделаем это в самом ближайшем будущем", — приводит слова Видмайера ESPN.

Планируется, что US Open начнётся 31 августа и будет проходить до 13 сентября.

Многие теннисисты негативно высказывались об идее провести турнир. Таким образом, US Open может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, как и многие другие спортсмены, недоволен условиями, которые предлагают ввести организаторы.