  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. USTA надеется провести US Open в запланированные сроки
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

USTA надеется провести US Open в запланированные сроки

Теннис
(1 голосов)

Организаторы турнира соблюдают всех рекомендации по возобновлению сезона

USTA надеется провести US Open в запланированные сроки
Новина українською

Ассоциация тенниса США (USTA) надеется провести US Open в запланированные сроки, заявил директор USTA по связям с общественностью Крис Видмайер.

"Мы пошагово соблюдаем все рекомендации по возобновлению сезона и очень надеемся, что мы сможем объявить о проведении US Open 2020 в запланированные сроки. Надеемся, что сделаем это в самом ближайшем будущем", — приводит слова Видмайера ESPN.

Планируется, что US Open начнётся 31 августа и будет проходить до 13 сентября.

Многие теннисисты негативно высказывались об идее провести турнир. Таким образом, US Open может пропустить первая ракетка мира Новак Джокович. Серб, как и многие другие спортсмены, недоволен условиями, которые предлагают ввести организаторы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович USTA
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...