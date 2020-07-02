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Свитолина появилась на обложке журнала Forbes
Теннисистка стала одной из 33 женщин, которым удалось сделать себя
Первая ракетка Украины Элина Свитолина появилась на обложке украинского номера Forbes, который посвященн женщинам, которые сделали себя сами.
???? Elina Svitolina on the cover of the 2020 Ukrainian Forbes Self-Made Women Issue #tennis #offcourt @WTA #Svitolina— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) July 2, 2020
via SmartPress pic.twitter.com/jz4TMctmeG
В 2019 году теннисистка стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американской версии журнала.
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