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Свитолина появилась на обложке журнала Forbes

Теннис
(7 голосов)

Теннисистка стала одной из 33 женщин, которым удалось сделать себя

Свитолина появилась на обложке журнала Forbes
Новина українською

Первая ракетка Украины Элина Свитолина появилась на обложке украинского номера Forbes, который посвященн женщинам, которые сделали себя сами.

В 2019 году теннисистка стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американской версии журнала.

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В статье: Элина Свитолина
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