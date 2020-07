"Это было волшебно": день, когда Стаховский прервал историческую серию Федерера

Роджер Федерер в 2013 году прибыл на Уимблдон в качестве действующего чемпиона в поисках своего восьмого титула во Всеанглийском клубе. Но все планы швейцарца, в активе которого на тот момент была невероятная серия из 36 подряд выходов в четвертьфинал на турнирах Большого шлема, уже во втором раунде на Центральном корте Уимблдона разбил №116 рейтинга АТР Сергей Стаховский.

Федерер к главному событию травяного сезона подошел в отличной форме. Перед поездкой на Уимблдон швейцарец взял титул в Галле с победами над Томми Хаасом и Михаилом Южным. Серьезность своих претензий на титул в Лондоне третий сеяный подтвердил в стартовом матче, разбив Виктора Ханеску всего за 69 минут (6:3, 6:2, 6:0). Тем временем Стаховский в первом раунде не менее убедительно обыграл бразильца Рожериу Дутра Силва (6:4, 6:0, 6:4). Та победа стала для киевлянина лишь второй в карьере в основной сетке Уимблдона. В тот момент никто не мог представить, что теннисист со столь скромным резюме на траве остановит величайшего среди тех, кто когда-либо выходил на корты Уимблдона.

Стаховский предложил Федереру классический для травы стиль «serve-and-volley» – и это сработало! Сергей с 21-й попытки открыл счет своим победам над теннисистом из топ-10 – матч продолжался 3 часа и 4 минуты (6:7, 7:6, 7:5, 7:6), а все те, кто поверил в победу Стаховского, в тот день увеличили суммы своих ставок в 29 раз.

В тот вечер Стаховский за счет великолепной подачи и надежной игры у сетки почти 3 часа не позволял Федереру отметиться брейком. В первом сете Сергей не допустил ни одного брейк-поинта, но на тайбрейке Федерер все же был сильнее. Во второй партии кульминационным моментом стал гейм на подаче Стаховского при счете 5:5 – мы бы вряд ли сейчас вспоминали этот матч, если бы Сергей не отыграл двойной скрытый сет-бол. Все же с 0:2 отыграться у Федерера Стаховскому с точки зрения психологии было практически нереально. А так украинец спас свою подачу, а затем на тайбрейке дождался от Федерера грубой ошибки и хладнокровно реализовал сет-бол после первой подачи и качественного удара слета у сетки в противоход швейцарцу.

Отчетливый запах сенсации над кортами Уимблдона появился в третьем сете – и вновь ключевым стал 11-й гейм с брейком от Стаховского. Сергею оставалось подать на сет, с чем он легко справился. Как был реализовал сет-бол? Да, вы не ошиблись – подача и добивание у сетки. В тот вечер это действие у Стаховского было доведено до автоматизма.

Наконец, четвертый сет. Федерер не был бы Федерером, если бы не попытался вытянуть эту игру. И швейцарец был очень близок к тому, чтобы все-таки сломить дух Стаховского. Действующий чемпион Уимблдона отыгрался с 1:3 и был в одном мяче от пятой партии, но Стаховский не планировал задерживаться на корте. Сергей в 12-м гейме спас сет-бол, затем на тайбрейке добился двойного матч-бола – первый мяч Федерер отыграл безупречным форхэндом, но со второго ошибся с бэкхенда и бесславно завершил защиту титула. Стаховский радостно рухнул на зеленую траву, которая только что принесла ему главную победу в карьере, а операторы тут же нашли на трибуне тренера и жену Сергея, которые не сразу поверили в то, что происходило на их глазах.

Тем временем на трибунах творилось настоящее безумие. Безусловно, в тот день подавляющее большинство активно болело за Федерера, но стоило Стаховскому сотворить сенсацию, как центральный корт Уимблдона осыпал украинца восторженными аплодисментами.

