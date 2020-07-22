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Как Свитолина в 2019-м зажигала на US Open. ВИДЕО
Официальный YouTube-канал Открытого чемпионата США вспомнил путь украинки в Нью-Йорке.
В прошлом году на US Open Элина Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала, проиграв только легендарной американке Серене Уильямс.
US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Участие Элины Свитолиной в турнире под вопросом из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.
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