Как Свитолина в 2019-м зажигала на US Open. ВИДЕО

В прошлом году на US Open Элина Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала, проиграв только легендарной американке Серене Уильямс.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Участие Элины Свитолиной в турнире под вопросом из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.