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Как Свитолина в 2019-м зажигала на US Open. ВИДЕО

Теннис
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Официальный YouTube-канал Открытого чемпионата США вспомнил путь украинки в Нью-Йорке.

Как Свитолина в 2019-м зажигала на US Open. ВИДЕО
Новина українською

В прошлом году на US Open Элина Свитолина впервые в карьере дошла до полуфинала, проиграв только легендарной американке Серене Уильямс.

US Open-2020 пройдет с 31 августа по 13 сентября. Участие Элины Свитолиной в турнире под вопросом из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.

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В статье: Элина Свитолина us open
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