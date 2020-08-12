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Свитолина повредила шею во время съемок танцев для Тік Ток

Теннис
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Украинка неоднократно делала этот трюк, но в этот раз не удалось

Свитолина повредила шею во время съемок танцев для Тік Ток
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина травмировала шею, когда снимала танцы для поста в TikTok.

Сама Элина рассказала: "Я повторяла этот танец много раз. В итоге я повредила шею, когда делала взмах волосами.

Ведь я выполняла это упражнение неоднократно. В итоге целую неделю мне пришлось ходить к остеопату!".

Ранее сообщалось, что 5-я ракетка мира Элина Свитолина пропустит US Open 2020.

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В статье: Элина Свитолина
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