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Свитолина повредила шею во время съемок танцев для Тік Ток
Украинка неоднократно делала этот трюк, но в этот раз не удалось
Украинская теннисистка Элина Свитолина травмировала шею, когда снимала танцы для поста в TikTok.
Сама Элина рассказала: "Я повторяла этот танец много раз. В итоге я повредила шею, когда делала взмах волосами.
Ведь я выполняла это упражнение неоднократно. В итоге целую неделю мне пришлось ходить к остеопату!".
Ранее сообщалось, что 5-я ракетка мира Элина Свитолина пропустит US Open 2020.
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