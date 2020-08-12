Серена Уильямс: Я постоянно играю с Винус в первом или втором круге. Это уже бесит

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась эмоциями от выхода во второй круг турнира в Лексингтоне (США). В первом круге Уильямс со счётом 4:6, 6:4, 6:1 обыграла соотечественницу, Бернарду Пера. В следующем круге Серена сыграет с Винус Уильямс (США).

"Знала, что очень хорошо тренировалась. Но сначала не удавалось найти нужный ритм. Сама себя подбадривала. Говорила, что нужно играть, как на тренировках.

Определённо смотрела матч Винус и Азаренко. Мне кажется, я постоянно играю с Винус в первом или втором круге. Это уже бесит. С Викторией мы тоже часто встречаемся на ранних стадиях", — цитирует Уильямс пресс-служба WTA.