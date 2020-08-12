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Серена Уильямс: Я постоянно играю с Винус в первом или втором круге. Это уже бесит

Теннис
(1 голосов)

И эти соревнования не стали исключением

Серена Уильямс: Я постоянно играю с Винус в первом или втором круге. Это уже бесит
Новина українською

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась эмоциями от выхода во второй круг турнира в Лексингтоне (США). В первом круге Уильямс со счётом 4:6, 6:4, 6:1 обыграла соотечественницу, Бернарду Пера. В следующем круге Серена сыграет с Винус Уильямс (США).

"Знала, что очень хорошо тренировалась. Но сначала не удавалось найти нужный ритм. Сама себя подбадривала. Говорила, что нужно играть, как на тренировках.

Определённо смотрела матч Винус и Азаренко. Мне кажется, я постоянно играю с Винус в первом или втором круге. Это уже бесит. С Викторией мы тоже часто встречаемся на ранних стадиях", — цитирует Уильямс пресс-служба WTA.

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В статье: Серена Уильямс
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Комментарии (1)
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ffggpl (Харьков)
13.08.2020 в 00:09
Она что, сама с собой играет?! Кто-то с ума сошел?
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