Без Свитолиной и с двумя дебютантками. Чего ждать от украинок на US Open?

Турнир Большого шлема без болельщиков, без действующих чемпионов, без Роджера Федерера, без Элины Свитолиной и без еще многих-многих знаковых теннисистов – могли ли вы представить нечто подобное в начале года? Но это 2020-й, и US Open при пустых трибунах в разгар пандемии коронавируса – далеко не самое плохое, что произошло с миром в этом безумном году. Нам придется принять это и попытаться найти положительные моменты. Это будет уникальный и вероятно один из самых сенсационных мэйджоров последнего 20-летия, а его победители навсегда впишут свои имена в историю спорта.

По уже грустной традиции Украина на Открытом чемпионате США представлена только в женском одиночном разряде. Зато это представительство не может не впечатлять – в Нью-Йорке впервые выступят семь украинок, причем Даяна Ястремская сыграет на Шлеме с рекордным номером посева, Катарина Завацкая дебютирует в основе мэйджора, а Марта Костюк впервые выступит на US Open.

Даяна Ястремская (20 лет, № 25 рейтинга WTA)

История выступлений на турнире: 2018 – 1-й раунд, 2019 – 3-й раунд

Цель: обновить личный рекорд на US Open

Первая соперница: Астра Шарма (Австралия, №126 рейтинга WTA)

Ястремская в посеве при жеребьевке попала в последнюю четверть верхней половины турнирной сетки, а компанию Даяне составляют сразу три украинки во главе с Лесей Цуренко, которая потенциально может сыграть с одесситкой во втором раунде.

Перспективы Ястремской в Нью-Йорке осложняет недавняя травма лодыжки, полученная в матче первого раунда Western & Southern Open против Винус Уильямс. С поврежденной ногой Даяна совершила камбэк против экс-первой ракетки мира, затем обыграла Бернарду Пера, но в 1/8 финала без вариантов уступила Наоми Осаке (3:6, 1:6).

К сожалению, стабильность по-прежнему остается слабой стороной Ястремской. Класса украинки должно хватить на Астру Шарму (1-5 на Шлемах), Мэдисон Бренгл или Лесю Цуренко, но против Елены Рыбакиной и уж тем более Петры Квитовой сумбурный теннис без игрового рисунка и с большим процентом брака вряд ли пройдет.

Прогноз: вылет в третьем раунде

Катерина Козлова (26 лет, №99 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2015 – 1-й раунд, 2016 – 1-й раунд, 2017 – 2-й раунд, 2018 – 1-й раунд, 2019 – 1-й раунд

Цель: дойти до матча с Квитовой

Первая соперница: Уитни Осигве (США, № 143 рейтинга WTA)

У Козловой мало приятных воспоминаний о US Open, но в этом году жребий предоставил ей шанс подкорректировать свою статистику в Нью-Йорке. Соперница Екатерины по первому кругу еще ни разу не побеждала в основной сетке турниров Большого шлема (0-3), а свой последний официальный матч Осигве провела почти шесть месяцев назад, в то время как Козлова успела получить дозу игровой практики, уступив Лауре Зигемунд (0:6, 5:7) на старте квалификации перенесенного в Нью-Йорк турнира в Цинциннати.

Если Козлова пройдет Осигве, то во втором круге может сыграть с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, которая на US Open довольно часто позволяет себе оступаться на ранних стадиях, так что бороться с чешкой точно можно.

Прогноз: вылет во втором раунде

Катарина Завацкая (20 лет, №107 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: дебют

Цель: сотворить сенсацию в первом раунде

Первая соперница: Елена Рыбакина (Казахстан, № 17 рейтинга WTA)

Не без помощи коронавируса Завацкая после шести подряд неудач в квалификациях все-таки получила прямую путевку в основную сетку турнира Большого шлема. Жаль, что со жребием не повезло – уже в первом круге амбиции Катарины протестирует 11-я сеяная из Казахстана Рыбакина, которая до ухода WTA-тура на карантин взяла титул в Хобарте, а еще на трех турнирах доходила до финала. Но сейчас на дворе август – поражение в первом раунде Western & Southern Open от Екатерины Александровой говорит о том, что Рыбакина давно растеряла свою «горячую» форму. Вопрос в том, готова ли Завацкая к тому уровню тенниса, с которым она еще не сталкивалась.

Завацкая и Рыбакина два года назад встречались на грунтовом 60-тысячнике в Брешии – тот матч завершился не в пользу украинки (3:6, 1:6). Победительница реванша сыграет с Ириной Хромачевой или Шелби Роджерс, а в более отдаленной перспективе Завацкая или Рыбакина могут стать соперницей Даяны Ястремской по третьему кругу.

Прогноз: вылет в первом раунде

Леся Цуренко (33 года, № 131 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2012 – 1-й раунд, 2013 – 1-й раунд, 2014 – 1-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 4-й раунд, 2017 – 1-й раунд, 2018 – 1/4 финала

Цель: дойти до матча с Ястремской

Первая соперница: Мэдисон Бренгл (США, № 82 рейтинга WTA)

А вот Цуренко на свой жребий жаловаться грех – первая соперница Леси в Нью-Йорке с 2005 года не пропустила ни одного домашнего Шлема, но при этом на родном харде Бренгл пять раз проигрывала в первом круге квалификации и пять раз уступала на старте основной сетки. Для Цуренко же US Open – самый успешный Шлем в карьере. Именно здесь Леся два года назад сенсационно дошла до четвертьфинала, проиграв будущей чемпионке Наоми Осаке.

После возобновления сезона Цуренко еще не проигрывала – в Праге киевлянка преодолела квалификацию, затем в первом раунде обыграла пятую ракетку турнира Екатерину Александрову, но на матч с Аной Богдан не вышла из-за проблем с левым ребром. На контрасте Бренгл после карантина еще не побеждала, однако запомнилась боевым матчем с Ариной Соболенко в Лексингтоне (1:6, 7:6, 2:6).

Если Цуренко возьмет реванш у Бренгл (в 2015-м Леся проиграла американке в квалификации в Брисбене – 6:7, 3:6), то на US Open снова может пройти украинское дерби. Год назад Даяна Ястремская в Нью-Йорке сыграла с Элиной Свитолиной. Теперь ждем противостояния Ястремской с Цуренко.

Прогноз: поражение во втором раунде

Марта Костюк (18 лет, №137 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: дебют

Цель: открыть счет победам на US Open

Первая соперница: Дарья Касаткина (Россия, № 68 рейтинга WTA)

Прошло почти три года с тех пор, как 15-летняя Марта Костюк произвела фурор на Australian Open, пройдя путь от квалификации до матча третьего раунда с Элиной Свитолиной. С тех пор перспективная украинка предприняла шесть неудачных попыток пройти в основную сетку Шлема. И вот Костюк не без помощи коронавируса возвращается в основу мэйджора, попутно дебютируя на US Open, где в 2017 году она брала юниорский титул в парном разряде.

Первая соперница Костюк Дарья Касаткина всего два года назад входила в топ-10 мирового рейтинга, но сейчас россиянка как по качеству тенниса, так и по результатам очень далека от своей пиковой формы. О состоянии Касаткиной красноречиво говорят котировки букмекеров – Костюк считается фаворитом матча, хотя в мировом рейтинге стоит почти на 70 позиций ниже.

После рестарта сезона Костюк отметилась боевым выступлением в Праге с победой в квалификации и драматичным вылетом от Камилы Джорджи во втором раунде. Касаткина же в августе выиграла только один матч из трех – Марта должна проходить кризисную россиянку и давать бой победительнице непредсказуемого матча между Коко Гауфф и Анастасией Севастовой.

Прогноз: вылет во втором раунде

Ангелина Калинина (23 года, №145 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2018 – 2-й раунд

Цель: навязать борьбу первой сеяной

Первая соперница: Каролина Плишкова (Чехия, № 3 рейтинга WTA)

Калинина благодаря многочисленным отказам в последний момент попала в основную сетку US Open, а платой за удачу стал едва ли не самый тяжелый жребий, который только можно было придумать, ведь Ангелине уже в первом раунде придется иметь дело с лидером посева.

Форма Калининой – большая загадка. После карантина теннисистка из Новой Каховки не провела ни одного официального матча. Плишкова вернулась на Western & Southern Open – и сразу же проиграла 41-й ракетке мира Веронике Кудерметовой (5:7, 4:6).

Два года назад в Нью-Йорке Калинина чуть не сотворила сенсацию в матче с действующей чемпионкой US Open Слоан Стивенс (6:4, 5:7, 6:2). Почему бы украинке не замахнуться на еще один апсет? Терять ей точно нечего.

Прогноз: поражение в первом раунде

Катерина Бондаренко (34 года, №349 рейтинга WTA)

История выступлений в основной сетке: 2007 – 2-й раунд, 2008 – 1-й раунд, 2009 – 1/4 финала, 2010 – 2-й раунд, 2011 – 2-й раунд, 2012 – 1-й раунд, 2015 – 2-й раунд, 2016 – 3-й раунд, 2018 – 1-й раунд.

Цель: дать бой Мартич во втором раунде

Первая соперница: Элли Кик (США, № 162 рейтинга WTA)

Представьте только – Бондаренко впервые сыграла на кортах US Open в далеком 2005-м году, когда Даяна Ястремская еще не пошла в школу, а Марте Костюк было всего три годика! После двухлетнего перерыва опытнейшая украинка возвращается на американский Шлем, где 11 лет назад в первый и единственный раз в карьере сыграла в четвертьфинале.

Жребий открывает для Екатерины неплохие перспективы на проход во второй раунд. Первая соперница украинки в Нью-Йорке Элли Кик никогда не побеждала в основной сетке Шлемов, а с ноября прошлого года в послужном списке американки всего одна победа при шести поражениях.

Бондаренко на опыте должна разбираться с Кик и выходить на 8-ю сеяную Петру Мартич, у которой на US Open всего 42% побед. В карьере Екатерины на Шлемах были победы и над более статусными соперницами.

Прогноз: поражение во втором раунде

Краткий гид по турниру

Женщины

Полная турнирная сетка женского одиночного разряда

Фавориты: Наоми Осака, Каролина Плишкова, Серена Уильямс, София Кенин.

"Темные лошадки": Элиза Мертенс, Элисон Риске, Анетт Контавейт, Мария Саккари, Слоан Стивенс, Аманда Анисимова, Онс Жабер, Коко Гауфф.

Украинки: Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко, Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина.

"Must watch" в первом раунде: Анжелик Кербер – Айла Томлянович, Коко Гауфф – Анастасия Севастова, Мэдисон Киз – Тимея Бабош, Слоан Стивенс – Михаэла Бузарнеску, Ким Клийтерс – Екатерина Александрова.

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол)

Каролина Плишкова (Чехия, 1) – Маркета Вондроушова (Чехия, 12)/Петра Мартич (Хорватия, 8)

Наоми Осака (Япония, 4) – Петра Квитова (Чехия, 6)

Мэдисон Киз (США, 7)/Гарбинье Мугуруса (Испания, 10) – Серена Уильямс (США, 3)

Йоханна Конта (Великобритания, 9) – София Кенин (США, 2)

Мужчины

Полная турнирная сетка мужского одиночного разряда

Фавориты: Новак Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас.

"Темные лошадки": Джон Иснер, Денис Шаповалов, Григор Димитров, Милош Раонич, Марин Чилич, Феликс Оже-Альяссим.

Украинцы: –

"Must watch" в первом раунде: Новак Джокович – Дамир Джумхур, Рейлли Опелка – Давид Гоффен, Кевин Андерсон – Александр Зверев, Жереми Шарди – Андрей Рублев, Григор Димитров – Томми Пол, Роберто Баутиста-Агут – Теннис Сандгрен, Янник Синнер – Карен Хачанов.

Потенциальные пары 1/4 финала (версия UA-Футбол)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Давид Гоффен (Бельгия, 7)/Денис Шаповалов (Канада)

Стефанос Циципас (Греция, 4) – Александр Зверев (Германия, 5)/Диего Шварцман (Аргентина, 9)

Маттео Берреттини (Италия, 6) – Даниил Медведев (Россия, 3)

Роберто Баутиста-Агут (Испания,8)/Милош Раонич (Канада, 25) – Доминик Тим (Австрия, 2)